BAC Games 价格 (BACGAMES)
今天 BAC Games (BACGAMES) 的实时价格为 0.00363674 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BACGAMES 兑换 USD 的价格为实时更新。
BAC Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.10K USD
- BAC Games 当天价格变化为 -22.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，BAC Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001044131835158187。
在过去30天内，BAC Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021792615。
在过去60天内，BAC Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013138490。
在过去90天内，BAC Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012359365633527665。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001044131835158187
|-22.30%
|30天
|$ -0.0021792615
|-59.92%
|60天
|$ +0.0013138490
|+36.13%
|90天
|$ +0.0012359365633527665
|+51.48%
BAC Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.11%
-22.30%
-50.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BAC Games is the first Web3 game platform on Blast (blast.io), and will cover a diverse array of thrilling games. Being the first game in the series, BAC (Blast Auto Club) is a relaxing and entertaining HTML5 club racing game.
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|1 BACGAMES 兑换 AUD
A$0.005818784
|1 BACGAMES 兑换 GBP
￡0.0029457594
|1 BACGAMES 兑换 EUR
€0.0034912704
|1 BACGAMES 兑换 USD
$0.00363674
|1 BACGAMES 兑换 MYR
RM0.0162562278
|1 BACGAMES 兑换 TRY
₺0.129467944
|1 BACGAMES 兑换 JPY
¥0.5654767026
|1 BACGAMES 兑换 RUB
₽0.3672380052
|1 BACGAMES 兑换 INR
₹0.3146507448
|1 BACGAMES 兑换 IDR
Rp59.6186789856
|1 BACGAMES 兑换 PHP
₱0.2125310856
|1 BACGAMES 兑换 EGP
￡E.0.1829643894
|1 BACGAMES 兑换 BRL
R$0.0219295422
|1 BACGAMES 兑换 CAD
C$0.0052369056
|1 BACGAMES 兑换 BDT
৳0.4434277082
|1 BACGAMES 兑换 NGN
₦5.6470935046
|1 BACGAMES 兑换 UAH
₴0.1535795302
|1 BACGAMES 兑换 VES
Bs0.19638396
|1 BACGAMES 兑换 PKR
Rs1.0141413164
|1 BACGAMES 兑换 KZT
₸1.92929057
|1 BACGAMES 兑换 THB
฿0.123830997
|1 BACGAMES 兑换 TWD
NT$0.1189941328
|1 BACGAMES 兑换 CHF
Fr0.003273066
|1 BACGAMES 兑换 HKD
HK$0.0282938372
|1 BACGAMES 兑换 MAD
.د.م0.0364401348