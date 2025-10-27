BabyUnicorn（BABYU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0001527 $ 0.0001527 $ 0.0001527 24H最低价 $ 0.0001621 $ 0.0001621 $ 0.0001621 24H最高价 24H最低价 $ 0.0001527$ 0.0001527 $ 0.0001527 24H最高价 $ 0.0001621$ 0.0001621 $ 0.0001621 历史最高 $ 0.00056995$ 0.00056995 $ 0.00056995 最低价 $ 0.00009565$ 0.00009565 $ 0.00009565 涨跌幅（1H） +2.34% 涨跌幅（1D） +1.57% 漲跌幅（7D） -18.50% 漲跌幅（7D） -18.50%

BabyUnicorn（BABYU）当前实时价格为 $0.00016163。过去 24 小时内，BABYU 的交易价格在 $ 0.0001527 至 $ 0.0001621 之间波动，市场活跃度显著。BABYU 的历史最高价为 $ 0.00056995，历史最低价为 $ 0.00009565。

从短期表现来看，BABYU 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.34%，过去 24 小时内变动为 +1.57%，过去 7 天内累计变动为 -18.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BabyUnicorn（BABYU）市场信息

市值 $ 161.60K$ 161.60K $ 161.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 161.60K$ 161.60K $ 161.60K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,843,407.961523 999,843,407.961523 999,843,407.961523

BabyUnicorn 的当前市值为 $ 161.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYU 的流通量为 999.84M，总供应量是 999843407.961523，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 161.60K。