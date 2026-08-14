babydogwifhat 今日价格

babydogwifhat (BABYWIF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BABYWIF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYWIF。

babydogwifhat 目前市值在 $ 19,509.17 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M BABYWIF。过去 24 小时内，BABYWIF 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00795013，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYWIF 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

babydogwifhat（BABYWIF）市场信息

市值 $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,995,966.0 999,995,966.0 999,995,966.0

babydogwifhat 的当前市值为 $ 19.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYWIF 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999995966.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.51K。