BabyBoomToken 今日价格

BabyBoomToken (BBT) 今日实时价格为 $ 0.04680929，过去 24 小时内变化了 6.23%。当前 BBT 兑 USD 的汇率为 $ 0.04680929 每 BBT。

BabyBoomToken 目前市值在 $ 8,037,849 排名第 #-，流通供应量为 171.72M BBT。过去 24 小时内，BBT 的交易价格在 $ 0.04221413（低点）和 $ 0.04845762（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.939659，而历史最低价为 $ 0.03608602。

短期表现方面，BBT 在过去一小时内波动了 -2.19%，过去7 天内波动了 -7.13%。过去一天，总交易量达到 $ 92.04K。

BabyBoomToken（BBT）市场信息

市值 $ 8.04M$ 8.04M $ 8.04M 成交量（24H） $ 92.04K$ 92.04K $ 92.04K 完全稀释市值 $ 46.81M$ 46.81M $ 46.81M 流通量 171.72M 171.72M 171.72M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BabyBoomToken 的当前市值为 $ 8.04M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 92.04K。BBT 的流通量为 171.72M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.81M。