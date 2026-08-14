BabyBonk 今日价格

BabyBonk (BABYBONK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.63%。当前 BABYBONK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYBONK。

BabyBonk 目前市值在 $ 986,479 排名第 #-，流通供应量为 360.75B BABYBONK。过去 24 小时内，BABYBONK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYBONK 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +41.24%。过去一天，总交易量达到 --。

BabyBonk（BABYBONK）市场信息

市值 $ 986.48K$ 986.48K $ 986.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 360.75B 360.75B 360.75B 总供应量 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

BabyBonk 的当前市值为 $ 986.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYBONK 的流通量为 360.75B，总供应量是 360750000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。