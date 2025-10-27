Baby World Liberty Financial（BABYWLFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.37% 涨跌幅（1D） +5.65% 漲跌幅（7D） -71.91% 漲跌幅（7D） -71.91%

Baby World Liberty Financial（BABYWLFI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BABYWLFI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BABYWLFI 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BABYWLFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.37%，过去 24 小时内变动为 +5.65%，过去 7 天内累计变动为 -71.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baby World Liberty Financial（BABYWLFI）市场信息

市值 $ 93.81K$ 93.81K $ 93.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 93.81K$ 93.81K $ 93.81K 流通量 90.00B 90.00B 90.00B 总供应量 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Baby World Liberty Financial 的当前市值为 $ 93.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYWLFI 的流通量为 90.00B，总供应量是 90000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93.81K。