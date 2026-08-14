Baby Vibing Cat Coin 今日价格

Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 BABYVIBE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYVIBE。

Baby Vibing Cat Coin 目前市值在 $ 318,298 排名第 #-，流通供应量为 950.88M BABYVIBE。过去 24 小时内，BABYVIBE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00270521，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYVIBE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.48%。过去一天，总交易量达到 $ 37.08。

Baby Vibing Cat Coin（BABYVIBE）市场信息

市值 $ 318.30K$ 318.30K $ 318.30K 成交量（24H） $ 37.08$ 37.08 $ 37.08 完全稀释市值 $ 318.30K$ 318.30K $ 318.30K 流通量 950.88M 950.88M 950.88M 总供应量 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594

Baby Vibing Cat Coin 的当前市值为 $ 318.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.08。BABYVIBE 的流通量为 950.88M，总供应量是 950880436.5219594，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 318.30K。