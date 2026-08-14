Baby Shark Universe 今日价格

Baby Shark Universe (BSU) 今日实时价格为 $ 0.00449197，过去 24 小时内变化了 3.24%。当前 BSU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00449197 每 BSU。

Baby Shark Universe 目前市值在 $ 3,818,177 排名第 #-，流通供应量为 850.00M BSU。过去 24 小时内，BSU 的交易价格在 $ 0.00450553（低点）和 $ 0.00469068（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.358087，而历史最低价为 $ 0.00333197。

短期表现方面，BSU 在过去一小时内波动了 -1.02%，过去7 天内波动了 -8.95%。过去一天，总交易量达到 $ 1.13M。

Baby Shark Universe（BSU）市场信息

市值 $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M 成交量（24H） $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 完全稀释市值 $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M 流通量 850.00M 850.00M 850.00M 总供应量 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Baby Shark Universe 的当前市值为 $ 3.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.13M。BSU 的流通量为 850.00M，总供应量是 850000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.82M。