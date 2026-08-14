Baby Shark Meme 今日价格

Baby Shark Meme (BABYSHARK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.53%。当前 BABYSHARK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYSHARK。

Baby Shark Meme 目前市值在 $ 20,541 排名第 #-，流通供应量为 849.35M BABYSHARK。过去 24 小时内，BABYSHARK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.12534，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYSHARK 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +3.76%。过去一天，总交易量达到 --。

Baby Shark Meme（BABYSHARK）市场信息

市值 $ 20.54K$ 20.54K $ 20.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.54K$ 20.54K $ 20.54K 流通量 849.35M 849.35M 849.35M 总供应量 999,790,572.485815 999,790,572.485815 999,790,572.485815

Baby Shark Meme 的当前市值为 $ 20.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYSHARK 的流通量为 849.35M，总供应量是 999790572.485815，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.54K。