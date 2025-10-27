Baby Rudi（BABYRUDI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.49% 涨跌幅（1D） +2.41% 漲跌幅（7D） +2.78% 漲跌幅（7D） +2.78%

Baby Rudi（BABYRUDI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BABYRUDI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BABYRUDI 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BABYRUDI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.49%，过去 24 小时内变动为 +2.41%，过去 7 天内累计变动为 +2.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baby Rudi（BABYRUDI）市场信息

市值 $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K 流通量 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T 总供应量 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

Baby Rudi 的当前市值为 $ 25.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYRUDI 的流通量为 378,567.71T，总供应量是 3.7856771398903155e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.90K。