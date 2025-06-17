Baby JubJub 价格 (BJUB)
今天 Baby JubJub (BJUB) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 2.21M USD。BJUB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Baby JubJub 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Baby JubJub 当天价格变化为 +139.64%
- 其循环供应量为 8.77B USD
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今天内，Baby JubJub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014658。
在过去30天内，Baby JubJub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Baby JubJub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Baby JubJub 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00014658
|+139.64%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Baby JubJub 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-6.04%
+139.64%
-12.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight
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