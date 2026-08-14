Baby Frog Coin 今日价格

Baby Frog Coin (BABYFROG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 BABYFROG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYFROG。

Baby Frog Coin 目前市值在 $ 19,416.78 排名第 #-，流通供应量为 278.87T BABYFROG。过去 24 小时内，BABYFROG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYFROG 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +1.65%。过去一天，总交易量达到 --。

Baby Frog Coin（BABYFROG）市场信息

市值 $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K 流通量 278.87T 278.87T 278.87T 总供应量 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

Baby Frog Coin 的当前市值为 $ 19.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYFROG 的流通量为 278.87T，总供应量是 278870767229395.4，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.42K。