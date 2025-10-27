Baby Ethereum（BABYETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0
24H最高价 $ 0
历史最高 $ 0.00133475
最低价 $ 0
涨跌幅（1H） +0.54%
涨跌幅（1D） +0.95%
漲跌幅（7D） -2.08%

Baby Ethereum（BABYETH）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BABYETH 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BABYETH 的历史最高价为 $ 0.00133475，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BABYETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.54%，过去 24 小时内变动为 +0.95%，过去 7 天内累计变动为 -2.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baby Ethereum（BABYETH）市场信息

市值 $ 61.34K$ 61.34K $ 61.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.34K$ 61.34K $ 61.34K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Baby Ethereum 的当前市值为 $ 61.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYETH 的流通量为 500.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.34K。