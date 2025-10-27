Baby DOWGE（BABY DOWGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00034844 24H最高价 $ 0.00037271 历史最高 $ 0.00323566 最低价 $ 0.00022892 涨跌幅（1H） +1.58% 涨跌幅（1D） -3.47% 漲跌幅（7D） +28.60%

Baby DOWGE（BABY DOWGE）当前实时价格为 $0.00035976。过去 24 小时内，BABY DOWGE 的交易价格在 $ 0.00034844 至 $ 0.00037271 之间波动，市场活跃度显著。BABY DOWGE 的历史最高价为 $ 0.00323566，历史最低价为 $ 0.00022892。

从短期表现来看，BABY DOWGE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.58%，过去 24 小时内变动为 -3.47%，过去 7 天内累计变动为 +28.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baby DOWGE（BABY DOWGE）市场信息

市值 $ 359.37K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 359.37K 流通量 999.97M 总供应量 999,971,668.125517

Baby DOWGE 的当前市值为 $ 359.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABY DOWGE 的流通量为 999.97M，总供应量是 999971668.125517，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 359.37K。