Baby Claw 今日价格

Baby Claw (BABYCLAW) 今日实时价格为 $ 0.091376，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BABYCLAW 兑 USD 的汇率为 $ 0.091376 每 BABYCLAW。

Baby Claw 目前市值在 $ 91,376,294 排名第 #-，流通供应量为 1.00B BABYCLAW。过去 24 小时内，BABYCLAW 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYCLAW 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 5.43。

Baby Claw（BABYCLAW）市场信息

市值 $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M 成交量（24H） $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 完全稀释市值 $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Baby Claw 的当前市值为 $ 91.38M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.43。BABYCLAW 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.38M。