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Baby Brett on Base 价格 (BBRETT)

USD

Baby Brett on Base (BBRETT) 实时价格图表

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$0.00135049$0.00135049
+2.70%(1D)

今天 Baby Brett on Base (BBRETT) 的价格

今天 Baby Brett on Base (BBRETT) 的实时价格为 0.00135049 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BBRETT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Baby Brett on Base 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.27K USD
- Baby Brett on Base 当天价格变化为 +2.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Baby Brett on Base (BBRETT) 价格表现 USD

今天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007964587
在过去60天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011509168
在过去90天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00387586970236249

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.72%
30天$ -0.0007964587-58.97%
60天$ -0.0011509168-85.22%
90天$ -0.00387586970236249-74.16%

Baby Brett on Base (BBRETT) 价格分析

Baby Brett on Base 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00126847
$ 0.00126847$ 0.00126847

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$ 0.03288803
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+0.14%

+2.72%

-29.46%

Baby Brett on Base (BBRETT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 3.27K
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什么是Baby Brett on Base (BBRETT)

Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.

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Baby Brett on Base (BBRETT) 资源

官网

大家还在问：关于 Baby Brett on Base (BBRETT) 的其他问题

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BBRETT 兑换为当地货币

1 BBRETT 兑换 AUD
A$0.0021742889
1 BBRETT 兑换 GBP
0.0010938969
1 BBRETT 兑换 EUR
0.0013099753
1 BBRETT 兑换 USD
$0.00135049
1 BBRETT 兑换 MYR
RM0.0060637001
1 BBRETT 兑换 TRY
0.0478208509
1 BBRETT 兑换 JPY
¥0.2134044298
1 BBRETT 兑换 RUB
0.1374123575
1 BBRETT 兑换 INR
0.11614214
1 BBRETT 兑换 IDR
Rp21.7820937247
1 BBRETT 兑换 PHP
0.0789496454
1 BBRETT 兑换 EGP
￡E.0.0682672695
1 BBRETT 兑换 BRL
R$0.0081704645
1 BBRETT 兑换 CAD
C$0.0019447056
1 BBRETT 兑换 BDT
0.1647327702
1 BBRETT 兑换 NGN
2.0937726862
1 BBRETT 兑换 UAH
0.0570987172
1 BBRETT 兑换 VES
Bs0.07157597
1 BBRETT 兑换 PKR
Rs0.3760709503
1 BBRETT 兑换 KZT
0.712653573
1 BBRETT 兑换 THB
฿0.0466729344
1 BBRETT 兑换 TWD
NT$0.0444986455
1 BBRETT 兑换 CHF
Fr0.0012289459
1 BBRETT 兑换 HKD
HK$0.0105068122
1 BBRETT 兑换 MAD
.د.م0.0135589196