Baby Brett on Base 价格 (BBRETT)
今天 Baby Brett on Base (BBRETT) 的实时价格为 0.00135049 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BBRETT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Baby Brett on Base 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.27K USD
- Baby Brett on Base 当天价格变化为 +2.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007964587。
在过去60天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011509168。
在过去90天内，Baby Brett on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00387586970236249。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.72%
|30天
|$ -0.0007964587
|-58.97%
|60天
|$ -0.0011509168
|-85.22%
|90天
|$ -0.00387586970236249
|-74.16%
Baby Brett on Base 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.14%
+2.72%
-29.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.
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|1 BBRETT 兑换 AUD
A$0.0021742889
|1 BBRETT 兑换 GBP
￡0.0010938969
|1 BBRETT 兑换 EUR
€0.0013099753
|1 BBRETT 兑换 USD
$0.00135049
|1 BBRETT 兑换 MYR
RM0.0060637001
|1 BBRETT 兑换 TRY
₺0.0478208509
|1 BBRETT 兑换 JPY
¥0.2134044298
|1 BBRETT 兑换 RUB
₽0.1374123575
|1 BBRETT 兑换 INR
₹0.11614214
|1 BBRETT 兑换 IDR
Rp21.7820937247
|1 BBRETT 兑换 PHP
₱0.0789496454
|1 BBRETT 兑换 EGP
￡E.0.0682672695
|1 BBRETT 兑换 BRL
R$0.0081704645
|1 BBRETT 兑换 CAD
C$0.0019447056
|1 BBRETT 兑换 BDT
৳0.1647327702
|1 BBRETT 兑换 NGN
₦2.0937726862
|1 BBRETT 兑换 UAH
₴0.0570987172
|1 BBRETT 兑换 VES
Bs0.07157597
|1 BBRETT 兑换 PKR
Rs0.3760709503
|1 BBRETT 兑换 KZT
₸0.712653573
|1 BBRETT 兑换 THB
฿0.0466729344
|1 BBRETT 兑换 TWD
NT$0.0444986455
|1 BBRETT 兑换 CHF
Fr0.0012289459
|1 BBRETT 兑换 HKD
HK$0.0105068122
|1 BBRETT 兑换 MAD
.د.م0.0135589196