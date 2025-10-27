Baby BFT（BBFT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0010396 24H最高价 $ 0.00117675 历史最高 $ 0.00794105 最低价 $ 0.0003144 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +10.65% 漲跌幅（7D） -43.26%

Baby BFT（BBFT）当前实时价格为 $0.00116346。过去 24 小时内，BBFT 的交易价格在 $ 0.0010396 至 $ 0.00117675 之间波动，市场活跃度显著。BBFT 的历史最高价为 $ 0.00794105，历史最低价为 $ 0.0003144。

从短期表现来看，BBFT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +10.65%，过去 7 天内累计变动为 -43.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Baby BFT（BBFT）市场信息

市值 $ 4.64M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.59M 流通量 4.00B 总供应量 10,000,000,000.0

Baby BFT 的当前市值为 $ 4.64M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BBFT 的流通量为 4.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.59M。