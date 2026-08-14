Baby Asteroid 今日价格

Baby Asteroid (BABYASTEROID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.52%。当前 BABYASTEROID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYASTEROID。

Baby Asteroid 目前市值在 $ 990,535 排名第 #-，流通供应量为 420.00T BABYASTEROID。过去 24 小时内，BABYASTEROID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYASTEROID 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 -15.78%。过去一天，总交易量达到 --。

Baby Asteroid（BABYASTEROID）市场信息

市值 $ 990.54K$ 990.54K $ 990.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 990.54K$ 990.54K $ 990.54K 流通量 420.00T 420.00T 420.00T 总供应量 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Baby Asteroid 的当前市值为 $ 990.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYASTEROID 的流通量为 420.00T，总供应量是 420000000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 990.54K。