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Babacoin 价格 (BBC)

USD

Babacoin (BBC) 实时价格图表

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-1.30%(1D)

今天 Babacoin (BBC) 的价格

今天 Babacoin (BBC) 的实时价格为 0.00000277 USD。目前其市值为 $ 6.87M USD。BBC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Babacoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.18 USD
- Babacoin 当天价格变化为 -1.37%
- 其循环供应量为 2.75T USD

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Babacoin (BBC) 价格表现 USD

今天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000003247
在过去60天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000001572
在过去90天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000000102607468813254

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.37%
30天$ -0.0000003247-11.72%
60天$ +0.0000001572+5.68%
90天$ +0.000000102607468813254+3.85%

Babacoin (BBC) 价格分析

Babacoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0000026
$ 0.0000026$ 0.0000026

$ 0.00000336
$ 0.00000336$ 0.00000336

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

-0.36%

-1.37%

+1.50%

Babacoin (BBC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.87M
$ 6.87M$ 6.87M

$ 22.18
$ 22.18$ 22.18

2.75T
2.75T 2.75T

什么是Babacoin (BBC)

Babacoin is a decentralized financial technology accessible to everyone that is fast, reliable and secure with negligible transaction costs. Babacoin has its own blockchain, which is a fork of Raptoreum codebase with ASIC resistant POW algorithm and consensus ensuring Smartnodes which make the network immune to 51% attacks. In addition, we prioritize working with Charities in order to beautify the world.

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Babacoin (BBC) 资源

官网

大家还在问：关于 Babacoin (BBC) 的其他问题

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BBC 兑换为当地货币

1 BBC 兑换 AUD
A$0.0000043766
1 BBC 兑换 GBP
0.000002216
1 BBC 兑换 EUR
0.0000026315
1 BBC 兑换 USD
$0.00000277
1 BBC 兑换 MYR
RM0.0000121049
1 BBC 兑换 TRY
0.0000987228
1 BBC 兑换 JPY
¥0.0004322031
1 BBC 兑换 RUB
0.0002706567
1 BBC 兑换 INR
0.0002387186
1 BBC 兑换 IDR
Rp0.0446774131
1 BBC 兑换 PHP
0.0001613525
1 BBC 兑换 EGP
￡E.0.0001391925
1 BBC 兑换 BRL
R$0.0000163707
1 BBC 兑换 CAD
C$0.0000039611
1 BBC 兑换 BDT
0.0003379123
1 BBC 兑换 NGN
0.0043146351
1 BBC 兑换 UAH
0.0001161184
1 BBC 兑换 VES
Bs0.00015512
1 BBC 兑换 PKR
Rs0.0007713619
1 BBC 兑换 KZT
0.0014352201
1 BBC 兑换 THB
฿0.0000929335
1 BBC 兑换 TWD
NT$0.0000906898
1 BBC 兑换 CHF
Fr0.000002493
1 BBC 兑换 HKD
HK$0.0000215506
1 BBC 兑换 MAD
.د.م0.0000276169