Babacoin 价格 (BBC)
今天 Babacoin (BBC) 的实时价格为 0.00000277 USD。目前其市值为 $ 6.87M USD。BBC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Babacoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.18 USD
- Babacoin 当天价格变化为 -1.37%
- 其循环供应量为 2.75T USD
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今天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000003247。
在过去60天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000001572。
在过去90天内，Babacoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000000102607468813254。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.37%
|30天
|$ -0.0000003247
|-11.72%
|60天
|$ +0.0000001572
|+5.68%
|90天
|$ +0.000000102607468813254
|+3.85%
Babacoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.36%
-1.37%
+1.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Babacoin is a decentralized financial technology accessible to everyone that is fast, reliable and secure with negligible transaction costs. Babacoin has its own blockchain, which is a fork of Raptoreum codebase with ASIC resistant POW algorithm and consensus ensuring Smartnodes which make the network immune to 51% attacks. In addition, we prioritize working with Charities in order to beautify the world.
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|1 BBC 兑换 AUD
A$0.0000043766
|1 BBC 兑换 GBP
￡0.000002216
|1 BBC 兑换 EUR
€0.0000026315
|1 BBC 兑换 USD
$0.00000277
|1 BBC 兑换 MYR
RM0.0000121049
|1 BBC 兑换 TRY
₺0.0000987228
|1 BBC 兑换 JPY
¥0.0004322031
|1 BBC 兑换 RUB
₽0.0002706567
|1 BBC 兑换 INR
₹0.0002387186
|1 BBC 兑换 IDR
Rp0.0446774131
|1 BBC 兑换 PHP
₱0.0001613525
|1 BBC 兑换 EGP
￡E.0.0001391925
|1 BBC 兑换 BRL
R$0.0000163707
|1 BBC 兑换 CAD
C$0.0000039611
|1 BBC 兑换 BDT
৳0.0003379123
|1 BBC 兑换 NGN
₦0.0043146351
|1 BBC 兑换 UAH
₴0.0001161184
|1 BBC 兑换 VES
Bs0.00015512
|1 BBC 兑换 PKR
Rs0.0007713619
|1 BBC 兑换 KZT
₸0.0014352201
|1 BBC 兑换 THB
฿0.0000929335
|1 BBC 兑换 TWD
NT$0.0000906898
|1 BBC 兑换 CHF
Fr0.000002493
|1 BBC 兑换 HKD
HK$0.0000215506
|1 BBC 兑换 MAD
.د.م0.0000276169