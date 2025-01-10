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B2SHARE 价格 (B2SHARE)

USD

B2SHARE (B2SHARE) 实时价格图表

$0.915022
$0.915022$0.915022
-9.10%(1D)

今天 B2SHARE (B2SHARE) 的价格

今天 B2SHARE (B2SHARE) 的实时价格为 0.915022 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。B2SHARE 兑换 USD 的价格为实时更新。
B2SHARE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 213.62 USD
- B2SHARE 当天价格变化为 -9.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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B2SHARE (B2SHARE) 价格表现 USD

今天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0925598328175731
在过去30天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1653180312
在过去60天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5193719773
在过去90天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2086366558911044

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0925598328175731-9.18%
30天$ -0.1653180312-18.06%
60天$ -0.5193719773-56.76%
90天$ -0.2086366558911044-18.56%

B2SHARE (B2SHARE) 价格分析

B2SHARE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.839586
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$ 1.008
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$ 234.33
$ 234.33$ 234.33

-0.10%

-9.18%

-20.93%

B2SHARE (B2SHARE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 213.62
$ 213.62$ 213.62

0.00
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什么是B2SHARE (B2SHARE)

Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team

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B2SHARE (B2SHARE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 B2SHARE (B2SHARE) 的其他问题

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B2SHARE 兑换为当地货币

1 B2SHARE 兑换 AUD
A$1.47318542
1 B2SHARE 兑换 GBP
0.74116782
1 B2SHARE 兑换 EUR
0.88757134
1 B2SHARE 兑换 USD
$0.915022
1 B2SHARE 兑换 MYR
RM4.10844878
1 B2SHARE 兑换 TRY
32.40092902
1 B2SHARE 兑换 JPY
¥144.54602534
1 B2SHARE 兑换 RUB
93.1034885
1 B2SHARE 兑换 INR
78.691892
1 B2SHARE 兑换 IDR
Rp14,758.41728866
1 B2SHARE 兑换 PHP
53.49218612
1 B2SHARE 兑换 EGP
￡E.46.2543621
1 B2SHARE 兑换 BRL
R$5.5358831
1 B2SHARE 兑换 CAD
C$1.31763168
1 B2SHARE 兑换 BDT
111.61438356
1 B2SHARE 兑换 NGN
1,418.63180836
1 B2SHARE 兑换 UAH
38.68713016
1 B2SHARE 兑换 VES
Bs48.496166
1 B2SHARE 兑换 PKR
Rs254.80617634
1 B2SHARE 兑换 KZT
482.8571094
1 B2SHARE 兑换 THB
฿31.62316032
1 B2SHARE 兑换 TWD
NT$30.1499749
1 B2SHARE 兑换 CHF
Fr0.83267002
1 B2SHARE 兑换 HKD
HK$7.11887116
1 B2SHARE 兑换 MAD
.د.م9.18682088