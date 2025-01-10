B2SHARE 价格 (B2SHARE)
今天 B2SHARE (B2SHARE) 的实时价格为 0.915022 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。B2SHARE 兑换 USD 的价格为实时更新。
B2SHARE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 213.62 USD
- B2SHARE 当天价格变化为 -9.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0925598328175731。
在过去30天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1653180312。
在过去60天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5193719773。
在过去90天内，B2SHARE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2086366558911044。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0925598328175731
|-9.18%
|30天
|$ -0.1653180312
|-18.06%
|60天
|$ -0.5193719773
|-56.76%
|90天
|$ -0.2086366558911044
|-18.56%
B2SHARE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.10%
-9.18%
-20.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Welcome to Bomb.Money B2SHARE is one of the tokens of protocol BOMB Money. It has two tokens BOMB that is Peg-token and is pegged to BTC algorithmically; Second token is B2SHARE that is reward token, which people can earn in BOMB farms. $BOMB is an algocoin which is designed to follow the price of BTC. The $BOMB algorithmic token serves as the backbone of a rapidly growing ecosystem aimed towards bringing liquidity and new use cases to the BSC network. - BOMB Money Team
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|1 B2SHARE 兑换 AUD
A$1.47318542
|1 B2SHARE 兑换 GBP
￡0.74116782
|1 B2SHARE 兑换 EUR
€0.88757134
|1 B2SHARE 兑换 USD
$0.915022
|1 B2SHARE 兑换 MYR
RM4.10844878
|1 B2SHARE 兑换 TRY
₺32.40092902
|1 B2SHARE 兑换 JPY
¥144.54602534
|1 B2SHARE 兑换 RUB
₽93.1034885
|1 B2SHARE 兑换 INR
₹78.691892
|1 B2SHARE 兑换 IDR
Rp14,758.41728866
|1 B2SHARE 兑换 PHP
₱53.49218612
|1 B2SHARE 兑换 EGP
￡E.46.2543621
|1 B2SHARE 兑换 BRL
R$5.5358831
|1 B2SHARE 兑换 CAD
C$1.31763168
|1 B2SHARE 兑换 BDT
৳111.61438356
|1 B2SHARE 兑换 NGN
₦1,418.63180836
|1 B2SHARE 兑换 UAH
₴38.68713016
|1 B2SHARE 兑换 VES
Bs48.496166
|1 B2SHARE 兑换 PKR
Rs254.80617634
|1 B2SHARE 兑换 KZT
₸482.8571094
|1 B2SHARE 兑换 THB
฿31.62316032
|1 B2SHARE 兑换 TWD
NT$30.1499749
|1 B2SHARE 兑换 CHF
Fr0.83267002
|1 B2SHARE 兑换 HKD
HK$7.11887116
|1 B2SHARE 兑换 MAD
.د.م9.18682088