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B2B Token 价格 (B2B)

USD

B2B Token (B2B) 实时价格图表

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今天 B2B Token (B2B) 的价格

今天 B2B Token (B2B) 的实时价格为 0.157399 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。B2B 兑换 USD 的价格为实时更新。
B2B Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.04 USD
- B2B Token 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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B2B Token (B2B) 价格表现 USD

今天内，B2B Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，B2B Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0136027363
在过去60天内，B2B Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0187556805
在过去90天内，B2B Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0136027363+8.64%
60天$ +0.0187556805+11.92%
90天$ 0--

B2B Token (B2B) 价格分析

B2B Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.961488
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B2B Token (B2B) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.04
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什么是B2B Token (B2B)

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B2B Token (B2B) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 B2B Token (B2B) 的其他问题

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B2B 兑换为当地货币

1 B2B 兑换 AUD
A$0.25341239
1 B2B 兑换 GBP
0.12749319
1 B2B 兑换 EUR
0.15267703
1 B2B 兑换 USD
$0.157399
1 B2B 兑换 MYR
RM0.70672151
1 B2B 兑换 TRY
5.57349859
1 B2B 兑换 JPY
¥24.86432003
1 B2B 兑换 RUB
16.01534825
1 B2B 兑换 INR
13.536314
1 B2B 兑换 IDR
Rp2,538.69319297
1 B2B 兑换 PHP
9.20154554
1 B2B 兑换 EGP
￡E.7.95651945
1 B2B 兑换 BRL
R$0.95226395
1 B2B 兑换 CAD
C$0.22665456
1 B2B 兑换 BDT
19.19953002
1 B2B 兑换 NGN
244.02826162
1 B2B 兑换 UAH
6.65482972
1 B2B 兑换 VES
Bs8.342147
1 B2B 兑换 PKR
Rs43.83089953
1 B2B 兑换 KZT
83.0594523
1 B2B 兑换 THB
฿5.43970944
1 B2B 兑换 TWD
NT$5.18629705
1 B2B 兑换 CHF
Fr0.14323309
1 B2B 兑换 HKD
HK$1.22456422
1 B2B 兑换 MAD
.د.م1.58028596