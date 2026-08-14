Azuma Coin 今日价格

Azuma Coin (AZUM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 AZUM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AZUM。

Azuma Coin 目前市值在 $ 155.841 排名第 #-，流通供应量为 138,85M AZUM。过去 24 小时内，AZUM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,086043，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AZUM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0,01%。过去一天，总交易量达到 $ 24,76。

Azuma Coin（AZUM）市场信息

市值 $ 155,84K$ 155,84K $ 155,84K 成交量（24H） $ 24,76$ 24,76 $ 24,76 完全稀释市值 $ 156,47K$ 156,47K $ 156,47K 流通量 138,85M 138,85M 138,85M 总供应量 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Azuma Coin 的当前市值为 $ 155,84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 24,76。AZUM 的流通量为 138,85M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 156,47K。