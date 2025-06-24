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Axoria 价格 (AX)

USD

Axoria (AX) 实时价格图表

$0.00027456
$0.00027456$0.00027456
+5.80%(1D)

今天 Axoria (AX) 的价格

今天 Axoria (AX) 的实时价格为 0.00027449 USD。目前其市值为 $ 27.48K USD。AX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Axoria 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Axoria 当天价格变化为 -0.51%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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Axoria (AX) 价格表现 USD

今天内，Axoria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Axoria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001649047
在过去60天内，Axoria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002456975
在过去90天内，Axoria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036963390055241

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.51%
30天$ -0.0001649047-60.07%
60天$ -0.0002456975-89.51%
90天$ -0.0036963390055241-93.08%

Axoria (AX) 价格分析

Axoria 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00025342
$ 0.00025342$ 0.00025342

$ 0.00028029
$ 0.00028029$ 0.00028029

$ 0.00579212
$ 0.00579212$ 0.00579212

-0.21%

-0.51%

-10.79%

Axoria (AX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 27.48K
$ 27.48K$ 27.48K

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100.00M
100.00M 100.00M

什么是Axoria (AX)

Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure.

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Axoria (AX) 资源

白皮书
官网

Axoria（AX）代币经济

了解 Axoria（AX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AX 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Axoria (AX) 的其他问题

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AX 兑换为当地货币

1 AX 兑换 VND
7.22320435
1 AX 兑换 AUD
A$0.0004199697
1 AX 兑换 GBP
0.0002003777
1 AX 兑换 EUR
0.0002360614
1 AX 兑换 USD
$0.00027449
1 AX 兑换 MYR
RM0.0011638376
1 AX 兑换 TRY
0.0108807836
1 AX 兑换 JPY
¥0.0398092847
1 AX 兑换 RUB
0.0215886385
1 AX 兑换 INR
0.0236116298
1 AX 兑换 IDR
Rp4.4998353456
1 AX 兑换 KRW
0.3729468181
1 AX 兑换 PHP
0.0156212259
1 AX 兑换 EGP
￡E.0.0137409694
1 AX 兑换 BRL
R$0.0015069501
1 AX 兑换 CAD
C$0.0003760513
1 AX 兑换 BDT
0.033542678
1 AX 兑换 NGN
0.4255638062
1 AX 兑换 UAH
0.0114928963
1 AX 兑换 VES
Bs0.02827247
1 AX 兑换 PKR
Rs0.077845364
1 AX 兑换 KZT
0.1432618208
1 AX 兑换 THB
฿0.0089675883
1 AX 兑换 TWD
NT$0.008097455
1 AX 兑换 AED
د.إ0.0010073783
1 AX 兑换 CHF
Fr0.0002223369
1 AX 兑换 HKD
HK$0.0021520016
1 AX 兑换 MAD
.د.م0.0024841345
1 AX 兑换 MXN
$0.0052235447