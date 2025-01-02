AxonDAO Governance Token 价格 (AXGT)
今天 AxonDAO Governance Token (AXGT) 的实时价格为 0.275505 USD。目前其市值为 $ 54.85M USD。AXGT 兑换 USD 的价格为实时更新。
AxonDAO Governance Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 220.17K USD
- AxonDAO Governance Token 当天价格变化为 -0.94%
- 其循环供应量为 199.10M USD
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今天内，AxonDAO Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026351629774639。
在过去30天内，AxonDAO Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1309868961。
在过去60天内，AxonDAO Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2117649070。
在过去90天内，AxonDAO Governance Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.08737533415137413。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0026351629774639
|-0.94%
|30天
|$ -0.1309868961
|-47.54%
|60天
|$ +0.2117649070
|+76.86%
|90天
|$ +0.08737533415137413
|+46.44%
AxonDAO Governance Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.49%
-0.94%
+1.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms
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|1 AXGT 兑换 AUD
A$0.440808
|1 AXGT 兑换 GBP
￡0.220404
|1 AXGT 兑换 EUR
€0.2644848
|1 AXGT 兑换 USD
$0.275505
|1 AXGT 兑换 MYR
RM1.23150735
|1 AXGT 兑换 TRY
₺9.72808155
|1 AXGT 兑换 JPY
¥43.20193905
|1 AXGT 兑换 RUB
₽30.30279495
|1 AXGT 兑换 INR
₹23.62455375
|1 AXGT 兑换 IDR
Rp4,443.62841015
|1 AXGT 兑换 PHP
₱15.9517395
|1 AXGT 兑换 EGP
￡E.13.9901439
|1 AXGT 兑换 BRL
R$1.7467017
|1 AXGT 兑换 CAD
C$0.3967272
|1 AXGT 兑换 BDT
৳32.9228475
|1 AXGT 兑换 NGN
₦426.4762299
|1 AXGT 兑换 UAH
₴11.5877403
|1 AXGT 兑换 VES
Bs14.050755
|1 AXGT 兑换 PKR
Rs76.74191775
|1 AXGT 兑换 KZT
₸144.62083965
|1 AXGT 兑换 THB
฿9.43604625
|1 AXGT 兑换 TWD
NT$9.05584935
|1 AXGT 兑换 CHF
Fr0.2479545
|1 AXGT 兑换 HKD
HK$2.14067385
|1 AXGT 兑换 MAD
.د.م2.7826005