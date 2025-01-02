Axis DeFi 价格 (AXIS)
今天 Axis DeFi (AXIS) 的实时价格为 0.04347614 USD。目前其市值为 $ 316.58K USD。AXIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Axis DeFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.66 USD
- Axis DeFi 当天价格变化为 -7.19%
- 其循环供应量为 7.28M USD
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今天内，Axis DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00337247898710943。
在过去30天内，Axis DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003979675。
在过去60天内，Axis DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0048325294。
在过去90天内，Axis DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.005006924023525716。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00337247898710943
|-7.19%
|30天
|$ +0.0003979675
|+0.92%
|60天
|$ +0.0048325294
|+11.12%
|90天
|$ +0.005006924023525716
|+13.02%
Axis DeFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-7.19%
-0.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AXIS will create an open financial system by building the first dedicated DeFi superchain. With complete Wall Street trading capabilities on-chain, it will bridge various DeFi assets across blockchains. Axis DeFi is the future of open finance.
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|1 AXIS 兑换 AUD
A$0.069561824
|1 AXIS 兑换 GBP
￡0.034780912
|1 AXIS 兑换 EUR
€0.0417370944
|1 AXIS 兑换 USD
$0.04347614
|1 AXIS 兑换 MYR
RM0.1943383458
|1 AXIS 兑换 TRY
₺1.5351425034
|1 AXIS 兑换 JPY
¥6.8153197064
|1 AXIS 兑换 RUB
₽4.8484591328
|1 AXIS 兑换 INR
₹3.7276442436
|1 AXIS 兑换 IDR
Rp701.2279663442
|1 AXIS 兑换 PHP
₱2.5190075516
|1 AXIS 兑换 EGP
￡E.2.2068488664
|1 AXIS 兑换 BRL
R$0.2699868294
|1 AXIS 兑换 CAD
C$0.0626056416
|1 AXIS 兑换 BDT
৳5.19539873
|1 AXIS 兑换 NGN
₦67.1962872226
|1 AXIS 兑换 UAH
₴1.8307802554
|1 AXIS 兑换 VES
Bs2.21728314
|1 AXIS 兑换 PKR
Rs12.116800218
|1 AXIS 兑换 KZT
₸22.8219301702
|1 AXIS 兑换 THB
฿1.4899273178
|1 AXIS 兑换 TWD
NT$1.4294954832
|1 AXIS 兑换 CHF
Fr0.039128526
|1 AXIS 兑换 HKD
HK$0.3378096078
|1 AXIS 兑换 MAD
.د.م0.4395437754