AXiS ALiVE 图标

AXiS ALiVE 价格 (AXIS)

USD

AXiS ALiVE (AXIS) 实时价格图表

$11,115.44
$11,115.44$11,115.44
-1.90%(1D)

今天 AXiS ALiVE (AXIS) 的价格

今天 AXiS ALiVE (AXIS) 的实时价格为 11,115.44 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AXIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
AXiS ALiVE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.07K USD
- AXiS ALiVE 当天价格变化为 -1.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 AXIS兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AXIS 价格信息的首选平台。

AXiS ALiVE (AXIS) 价格表现 USD

今天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -222.75452741204
在过去30天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8,380.6049232080
在过去60天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6,896.2246116400
在过去90天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12,411.00322203057

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -222.75452741204-1.96%
30天$ -8,380.6049232080-75.39%
60天$ -6,896.2246116400-62.04%
90天$ -12,411.00322203057-52.75%

AXiS ALiVE (AXIS) 价格分析

AXiS ALiVE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 10,598.15
$ 10,598.15$ 10,598.15

$ 11,361.02
$ 11,361.02$ 11,361.02

$ 55,332
$ 55,332$ 55,332

+0.67%

-1.96%

-12.33%

AXiS ALiVE (AXIS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.07K
$ 33.07K$ 33.07K

0.00
0.00 0.00

什么是AXiS ALiVE (AXIS)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

AXiS ALiVE (AXIS) 资源

官网

大家还在问：关于 AXiS ALiVE (AXIS) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AXIS 兑换为当地货币

1 AXIS 兑换 AUD
A$17,895.8584
1 AXIS 兑换 GBP
9,003.5064
1 AXIS 兑换 EUR
10,781.9768
1 AXIS 兑换 USD
$11,115.44
1 AXIS 兑换 MYR
RM49,908.3256
1 AXIS 兑换 TRY
393,597.7304
1 AXIS 兑换 JPY
¥1,755,906.0568
1 AXIS 兑换 RUB
1,130,996.02
1 AXIS 兑换 INR
955,927.84
1 AXIS 兑换 IDR
Rp179,281,265.2232
1 AXIS 兑换 PHP
649,808.6224
1 AXIS 兑换 EGP
￡E.561,885.492
1 AXIS 兑换 BRL
R$67,248.412
1 AXIS 兑换 CAD
C$16,006.2336
1 AXIS 兑换 BDT
1,355,861.3712
1 AXIS 兑换 NGN
17,233,155.8672
1 AXIS 兑换 UAH
469,960.8032
1 AXIS 兑换 VES
Bs589,118.32
1 AXIS 兑换 PKR
Rs3,095,316.5768
1 AXIS 兑换 KZT
5,865,617.688
1 AXIS 兑换 THB
฿384,149.6064
1 AXIS 兑换 TWD
NT$366,253.748
1 AXIS 兑换 CHF
Fr10,115.0504
1 AXIS 兑换 HKD
HK$86,478.1232
1 AXIS 兑换 MAD
.د.م111,599.0176