AXiS ALiVE 价格 (AXIS)
今天 AXiS ALiVE (AXIS) 的实时价格为 11,115.44 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AXIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
AXiS ALiVE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.07K USD
- AXiS ALiVE 当天价格变化为 -1.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -222.75452741204。
在过去30天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8,380.6049232080。
在过去60天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6,896.2246116400。
在过去90天内，AXiS ALiVE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12,411.00322203057。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -222.75452741204
|-1.96%
|30天
|$ -8,380.6049232080
|-75.39%
|60天
|$ -6,896.2246116400
|-62.04%
|90天
|$ -12,411.00322203057
|-52.75%
AXiS ALiVE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.67%
-1.96%
-12.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AXIS 兑换 AUD
A$17,895.8584
|1 AXIS 兑换 GBP
￡9,003.5064
|1 AXIS 兑换 EUR
€10,781.9768
|1 AXIS 兑换 USD
$11,115.44
|1 AXIS 兑换 MYR
RM49,908.3256
|1 AXIS 兑换 TRY
₺393,597.7304
|1 AXIS 兑换 JPY
¥1,755,906.0568
|1 AXIS 兑换 RUB
₽1,130,996.02
|1 AXIS 兑换 INR
₹955,927.84
|1 AXIS 兑换 IDR
Rp179,281,265.2232
|1 AXIS 兑换 PHP
₱649,808.6224
|1 AXIS 兑换 EGP
￡E.561,885.492
|1 AXIS 兑换 BRL
R$67,248.412
|1 AXIS 兑换 CAD
C$16,006.2336
|1 AXIS 兑换 BDT
৳1,355,861.3712
|1 AXIS 兑换 NGN
₦17,233,155.8672
|1 AXIS 兑换 UAH
₴469,960.8032
|1 AXIS 兑换 VES
Bs589,118.32
|1 AXIS 兑换 PKR
Rs3,095,316.5768
|1 AXIS 兑换 KZT
₸5,865,617.688
|1 AXIS 兑换 THB
฿384,149.6064
|1 AXIS 兑换 TWD
NT$366,253.748
|1 AXIS 兑换 CHF
Fr10,115.0504
|1 AXIS 兑换 HKD
HK$86,478.1232
|1 AXIS 兑换 MAD
.د.م111,599.0176