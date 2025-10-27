Axelrod by Virtuals（AXR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00671161 24H最低价 $ 0.01002587 24H最高价 历史最高 $ 0.04937155 最低价 $ 0.00163668 涨跌幅（1H） +4.62% 涨跌幅（1D） +13.05% 漲跌幅（7D） +183.88%

Axelrod by Virtuals（AXR）当前实时价格为 $0.00999049。过去 24 小时内，AXR 的交易价格在 $ 0.00671161 至 $ 0.01002587 之间波动，市场活跃度显著。AXR 的历史最高价为 $ 0.04937155，历史最低价为 $ 0.00163668。

从短期表现来看，AXR 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.62%，过去 24 小时内变动为 +13.05%，过去 7 天内累计变动为 +183.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Axelrod by Virtuals（AXR）市场信息

市值 $ 6.42M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 9.99M 流通量 642.14M 总供应量 1,000,000,000.0

Axelrod by Virtuals 的当前市值为 $ 6.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AXR 的流通量为 642.14M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.99M。