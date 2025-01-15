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Axelar Bridged Frax Ether 价格 (AXLFRXETH)

USD

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 实时价格图表

$3,214.11
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+2.80%(1D)

今天 Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 的价格

今天 Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 的实时价格为 3,214.11 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AXLFRXETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Axelar Bridged Frax Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 47.32K USD
- Axelar Bridged Frax Ether 当天价格变化为 +2.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 价格表现 USD

今天内，Axelar Bridged Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +89.5
在过去30天内，Axelar Bridged Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -550.9418444850
在过去60天内，Axelar Bridged Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +126.2955597510
在过去90天内，Axelar Bridged Frax Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +89.5+2.86%
30天$ -550.9418444850-17.14%
60天$ +126.2955597510+3.93%
90天$ 0--

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 价格分析

Axelar Bridged Frax Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,121.93
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$ 3,243.6
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$ 4,082.62
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+0.05%

+2.86%

-4.97%

Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 47.32K
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什么是Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH)

Fraxeth that is Bridged by Axelar

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Axelar Bridged Frax Ether (AXLFRXETH) 资源

官网

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AXLFRXETH 兑换为当地货币

1 AXLFRXETH 兑换 AUD
A$5,174.7171
1 AXLFRXETH 兑换 GBP
2,603.4291
1 AXLFRXETH 兑换 EUR
3,117.6867
1 AXLFRXETH 兑换 USD
$3,214.11
1 AXLFRXETH 兑换 MYR
RM14,463.495
1 AXLFRXETH 兑换 TRY
114,036.6228
1 AXLFRXETH 兑换 JPY
¥507,829.38
1 AXLFRXETH 兑换 RUB
332,210.4096
1 AXLFRXETH 兑换 INR
278,116.9383
1 AXLFRXETH 兑换 IDR
Rp52,690,319.4384
1 AXLFRXETH 兑换 PHP
188,732.5392
1 AXLFRXETH 兑换 EGP
￡E.162,119.7084
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R$19,445.3655
1 AXLFRXETH 兑换 CAD
C$4,596.1773
1 AXLFRXETH 兑换 BDT
390,932.1993
1 AXLFRXETH 兑换 NGN
4,990,837.8669
1 AXLFRXETH 兑换 UAH
135,988.9941
1 AXLFRXETH 兑换 VES
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Rs896,286.7146
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NT$105,937.0656
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Fr2,924.8401
1 AXLFRXETH 兑换 HKD
HK$25,005.7758
1 AXLFRXETH 兑换 MAD
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