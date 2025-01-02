AXEL 价格 (AXEL)
今天 AXEL (AXEL) 的实时价格为 0.074858 USD。目前其市值为 $ 10.07M USD。AXEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
AXEL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.19K USD
- AXEL 当天价格变化为 +1.73%
- 其循环供应量为 134.46M USD
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今天内，AXEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00126982。
在过去30天内，AXEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0201755260。
在过去60天内，AXEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060225057。
在过去90天内，AXEL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00702951884523791。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00126982
|+1.73%
|30天
|$ -0.0201755260
|-26.95%
|60天
|$ -0.0060225057
|-8.04%
|90天
|$ +0.00702951884523791
|+10.36%
AXEL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.35%
+1.73%
-4.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL.
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|1 AXEL 兑换 AUD
A$0.1197728
|1 AXEL 兑换 GBP
￡0.0598864
|1 AXEL 兑换 EUR
€0.07186368
|1 AXEL 兑换 USD
$0.074858
|1 AXEL 兑换 MYR
RM0.33461526
|1 AXEL 兑换 TRY
₺2.64323598
|1 AXEL 兑换 JPY
¥11.73848298
|1 AXEL 兑换 RUB
₽8.23363142
|1 AXEL 兑换 INR
₹6.4190735
|1 AXEL 兑换 IDR
Rp1,207.38692774
|1 AXEL 兑换 PHP
₱4.3342782
|1 AXEL 兑换 EGP
￡E.3.80128924
|1 AXEL 兑换 BRL
R$0.47459972
|1 AXEL 兑换 CAD
C$0.10779552
|1 AXEL 兑换 BDT
৳8.945531
|1 AXEL 兑换 NGN
₦115.87868684
|1 AXEL 兑换 UAH
₴3.14852748
|1 AXEL 兑换 VES
Bs3.817758
|1 AXEL 兑换 PKR
Rs20.8516959
|1 AXEL 兑换 KZT
₸39.29520994
|1 AXEL 兑换 THB
฿2.56313792
|1 AXEL 兑换 TWD
NT$2.46058246
|1 AXEL 兑换 CHF
Fr0.0673722
|1 AXEL 兑换 HKD
HK$0.58164666
|1 AXEL 兑换 MAD
.د.م0.7560658