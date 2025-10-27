Awoke（AWOKE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02508682 $ 0.02508682 $ 0.02508682 24H最低价 $ 0.0267985 $ 0.0267985 $ 0.0267985 24H最高价 24H最低价 $ 0.02508682$ 0.02508682 $ 0.02508682 24H最高价 $ 0.0267985$ 0.0267985 $ 0.0267985 历史最高 $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 最低价 $ 0.01917443$ 0.01917443 $ 0.01917443 涨跌幅（1H） +0.55% 涨跌幅（1D） +5.81% 漲跌幅（7D） +1.92% 漲跌幅（7D） +1.92%

Awoke（AWOKE）当前实时价格为 $0.02675501。过去 24 小时内，AWOKE 的交易价格在 $ 0.02508682 至 $ 0.0267985 之间波动，市场活跃度显著。AWOKE 的历史最高价为 $ 6.33，历史最低价为 $ 0.01917443。

从短期表现来看，AWOKE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.55%，过去 24 小时内变动为 +5.81%，过去 7 天内累计变动为 +1.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Awoke（AWOKE）市场信息

市值 $ 26.76K$ 26.76K $ 26.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.76K$ 26.76K $ 26.76K 流通量 1000.00K 1000.00K 1000.00K 总供应量 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Awoke 的当前市值为 $ 26.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AWOKE 的流通量为 1000.00K，总供应量是 999997.35332，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.76K。