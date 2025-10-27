Avocado DAO（AVG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00509032 $ 0.00509032 $ 0.00509032 24H最低价 $ 0.00519589 $ 0.00519589 $ 0.00519589 24H最高价 24H最低价 $ 0.00509032$ 0.00509032 $ 0.00509032 24H最高价 $ 0.00519589$ 0.00519589 $ 0.00519589 历史最高 $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 最低价 $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +1.42% 漲跌幅（7D） +5.77% 漲跌幅（7D） +5.77%

Avocado DAO（AVG）当前实时价格为 $0.00518634。过去 24 小时内，AVG 的交易价格在 $ 0.00509032 至 $ 0.00519589 之间波动，市场活跃度显著。AVG 的历史最高价为 $ 2.69，历史最低价为 $ 0.00450186。

从短期表现来看，AVG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +1.42%，过去 7 天内累计变动为 +5.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Avocado DAO（AVG）市场信息

市值 $ 780.28K$ 780.28K $ 780.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M 流通量 150.36M 150.36M 150.36M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Avocado DAO 的当前市值为 $ 780.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AVG 的流通量为 150.36M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.19M。