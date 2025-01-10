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AVOCADO BG 价格 (AVO)

USD

AVOCADO BG (AVO) 实时价格图表

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+0.50%(1D)

今天 AVOCADO BG (AVO) 的价格

今天 AVOCADO BG (AVO) 的实时价格为 0.00152976 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AVO 兑换 USD 的价格为实时更新。
AVOCADO BG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 721.11 USD
- AVOCADO BG 当天价格变化为 +0.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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AVOCADO BG (AVO) 价格表现 USD

今天内，AVOCADO BG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，AVOCADO BG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000280473
在过去60天内，AVOCADO BG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000644939
在过去90天内，AVOCADO BG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001494475951825051

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.51%
30天$ -0.0000280473-1.83%
60天$ -0.0000644939-4.21%
90天$ -0.0001494475951825051-8.89%

AVOCADO BG (AVO) 价格分析

AVOCADO BG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00151208
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$ 0.00153902
$ 0.00153902$ 0.00153902

$ 0.00273808
$ 0.00273808$ 0.00273808

+0.39%

+0.51%

-6.40%

AVOCADO BG (AVO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 721.11
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什么是AVOCADO BG (AVO)

AVOUNIVERSE is a digitized life that reflects and complements the real world, Providing additional opportunities for the development of creativity and earnings.  A digital world that is not limited by the framework of state regulation, territorial boundaries, the world of freedom.

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AVOCADO BG (AVO) 资源

官网

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AVO 兑换为当地货币

1 AVO 兑换 AUD
A$0.0024629136
1 AVO 兑换 GBP
0.0012391056
1 AVO 兑换 EUR
0.0014838672
1 AVO 兑换 USD
$0.00152976
1 AVO 兑换 MYR
RM0.0068686224
1 AVO 兑换 TRY
0.0541688016
1 AVO 兑换 JPY
¥0.2416561872
1 AVO 兑换 RUB
0.15565308
1 AVO 兑换 INR
0.13155936
1 AVO 兑换 IDR
Rp24.6735449328
1 AVO 兑换 PHP
0.0894297696
1 AVO 兑换 EGP
￡E.0.077329368
1 AVO 兑换 BRL
R$0.009255048
1 AVO 兑换 CAD
C$0.0022028544
1 AVO 兑换 BDT
0.1866001248
1 AVO 兑换 NGN
2.3717093088
1 AVO 兑换 UAH
0.0646782528
1 AVO 兑换 VES
Bs0.08107728
1 AVO 兑换 PKR
Rs0.4259922672
1 AVO 兑换 KZT
0.807254352
1 AVO 兑换 THB
฿0.0528685056
1 AVO 兑换 TWD
NT$0.050405592
1 AVO 兑换 CHF
Fr0.0013920816
1 AVO 兑换 HKD
HK$0.0119015328
1 AVO 兑换 MAD
.د.م0.0153587904