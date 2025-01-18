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Aver AI 价格 (AVER)

USD

Aver AI (AVER) 实时价格图表

$0.02751674
$0.02751674$0.02751674
+7.50%(1D)

今天 Aver AI (AVER) 的价格

今天 Aver AI (AVER) 的实时价格为 0.02751674 USD。目前其市值为 $ 2.38M USD。AVER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aver AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 156.76K USD
- Aver AI 当天价格变化为 +7.57%
- 其循环供应量为 86.52M USD

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Aver AI (AVER) 价格表现 USD

今天内，Aver AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00193675
在过去30天内，Aver AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Aver AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Aver AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00193675+7.57%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Aver AI (AVER) 价格分析

Aver AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02408366
$ 0.02408366$ 0.02408366

$ 0.03241296
$ 0.03241296$ 0.03241296

$ 0.03802575
$ 0.03802575$ 0.03802575

-3.30%

+7.57%

--

Aver AI (AVER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

$ 156.76K
$ 156.76K$ 156.76K

86.52M
86.52M 86.52M

什么是Aver AI (AVER)

Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations.

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Aver AI (AVER) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Aver AI (AVER) 的其他问题

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AVER 兑换为当地货币

1 AVER 兑换 AUD
A$0.0443019514
1 AVER 兑换 GBP
0.0225637268
1 AVER 兑换 EUR
0.0266912378
1 AVER 兑换 USD
$0.02751674
1 AVER 兑换 MYR
RM0.12382533
1 AVER 兑换 TRY
0.9784952744
1 AVER 兑换 JPY
¥4.296738951
1 AVER 兑换 RUB
2.82046585
1 AVER 兑换 INR
2.3823993492
1 AVER 兑换 IDR
Rp451.0940261856
1 AVER 兑换 PHP
1.6086286204
1 AVER 兑换 EGP
￡E.1.386843696
1 AVER 兑换 BRL
R$0.1670266118
1 AVER 兑换 CAD
C$0.0396241056
1 AVER 兑换 BDT
3.34328391
1 AVER 兑换 NGN
42.8608997262
1 AVER 兑换 UAH
1.1587299214
1 AVER 兑换 VES
Bs1.48590396
1 AVER 兑换 PKR
Rs7.6711167772
1 AVER 兑换 KZT
14.6053352572
1 AVER 兑换 THB
฿0.9487771952
1 AVER 兑换 TWD
NT$0.9047504112
1 AVER 兑换 CHF
Fr0.0250402334
1 AVER 兑换 HKD
HK$0.2140802372
1 AVER 兑换 MAD
.د.م0.2762680696