AVATAR UI 今日价格

AVATAR UI (AUI) 今日实时价格为 $ 0.02269672，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AUI 兑 USD 的汇率为 $ 0.02269672 每 AUI。

AVATAR UI 目前市值在 $ 11,343.86 排名第 #-，流通供应量为 499.80K AUI。过去 24 小时内，AUI 的交易价格在 $ 0.02269194（低点）和 $ 0.02270183（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.227586，而历史最低价为 $ 0.01421108。

短期表现方面，AUI 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -15.65%。过去一天，总交易量达到 $ 20.29。

AVATAR UI（AUI）市场信息

市值 $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K 成交量（24H） $ 20.29$ 20.29 $ 20.29 完全稀释市值 $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K 流通量 499.80K 499.80K 499.80K 总供应量 499,801.622662 499,801.622662 499,801.622662

AVATAR UI 的当前市值为 $ 11.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.29。AUI 的流通量为 499.80K，总供应量是 499801.622662，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.34K。