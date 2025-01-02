AvaCoach 价格 (AVAC)
今天 AvaCoach (AVAC) 的实时价格为 0.00248184 USD。目前其市值为 $ 1.85M USD。AVAC 兑换 USD 的价格为实时更新。
AvaCoach 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.08K USD
- AvaCoach 当天价格变化为 +1.64%
- 其循环供应量为 744.97M USD
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今天内，AvaCoach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，AvaCoach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002125164。
在过去60天内，AvaCoach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000225358。
在过去90天内，AvaCoach 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000021511520026166。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.64%
|30天
|$ -0.0002125164
|-8.56%
|60天
|$ -0.0000225358
|-0.90%
|90天
|$ -0.000021511520026166
|-0.85%
AvaCoach 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.41%
+1.64%
+2.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 AVAC 兑换 AUD
A$0.003970944
|1 AVAC 兑换 GBP
￡0.001985472
|1 AVAC 兑换 EUR
€0.0023825664
|1 AVAC 兑换 USD
$0.00248184
|1 AVAC 兑换 MYR
RM0.0110938248
|1 AVAC 兑换 TRY
₺0.0876337704
|1 AVAC 兑换 JPY
¥0.3891773304
|1 AVAC 兑换 RUB
₽0.2729775816
|1 AVAC 兑换 INR
₹0.21281778
|1 AVAC 兑换 IDR
Rp40.0296718152
|1 AVAC 兑换 PHP
₱0.143698536
|1 AVAC 兑换 EGP
￡E.0.1260278352
|1 AVAC 兑换 BRL
R$0.0157348656
|1 AVAC 兑换 CAD
C$0.0035738496
|1 AVAC 兑换 BDT
৳0.29657988
|1 AVAC 兑换 NGN
₦3.8418386832
|1 AVAC 兑换 UAH
₴0.1043861904
|1 AVAC 兑换 VES
Bs0.12657384
|1 AVAC 兑换 PKR
Rs0.691316532
|1 AVAC 兑换 KZT
₸1.3027922712
|1 AVAC 兑换 THB
฿0.0849782016
|1 AVAC 兑换 TWD
NT$0.0815780808
|1 AVAC 兑换 CHF
Fr0.002233656
|1 AVAC 兑换 HKD
HK$0.0192838968
|1 AVAC 兑换 MAD
.د.م0.025066584