AUX Coin 价格 (AUX)
今天 AUX Coin (AUX) 的实时价格为 0.091756 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
AUX Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.88K USD
- AUX Coin 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 AUX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AUX 价格信息的首选平台。
今天内，AUX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，AUX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019804431。
在过去60天内，AUX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015265720。
在过去90天内，AUX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00001458059705256。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.02%
|30天
|$ +0.0019804431
|+2.16%
|60天
|$ +0.0015265720
|+1.66%
|90天
|$ +0.00001458059705256
|+0.02%
AUX Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.11%
-0.02%
-1.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
AUX Coins are stablecoins backed by one milligram of gold. They are redeemable for physical gold on request, starting with ten troy ounces of gold, and increasing in one-ounce increments. AUX Coins are legally considered pickup slips or warehouse receipts for physical metal and, as such, are considered utility tokens in most jurisdictions.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 AUX 兑换 AUD
A$0.1468096
|1 AUX 兑换 GBP
￡0.07432236
|1 AUX 兑换 EUR
€0.08900332
|1 AUX 兑换 USD
$0.091756
|1 AUX 兑换 MYR
RM0.412902
|1 AUX 兑换 TRY
₺3.25183264
|1 AUX 兑换 JPY
¥14.29833748
|1 AUX 兑换 RUB
₽9.41049536
|1 AUX 兑换 INR
₹7.94423448
|1 AUX 兑换 IDR
Rp1,504.19648064
|1 AUX 兑换 PHP
₱5.37139624
|1 AUX 兑换 EGP
￡E.4.62174972
|1 AUX 兑换 BRL
R$0.55145356
|1 AUX 兑换 CAD
C$0.13121108
|1 AUX 兑换 BDT
৳11.09880576
|1 AUX 兑换 NGN
₦142.6989312
|1 AUX 兑换 UAH
₴3.86109248
|1 AUX 兑换 VES
Bs4.954824
|1 AUX 兑换 PKR
Rs25.56505672
|1 AUX 兑换 KZT
₸48.44533288
|1 AUX 兑换 THB
฿3.17384004
|1 AUX 兑换 TWD
NT$3.01968996
|1 AUX 兑换 CHF
Fr0.08349796
|1 AUX 兑换 HKD
HK$0.71386168
|1 AUX 兑换 MAD
.د.م0.92306536