Autonomous Secure Dollar 价格 (USSD)
今天 Autonomous Secure Dollar (USSD) 的实时价格为 0.998469 USD。目前其市值为 $ 121.98K USD。USSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Autonomous Secure Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.44K USD
- Autonomous Secure Dollar 当天价格变化为 +0.01%
- 其循环供应量为 122.07K USD
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今天内，Autonomous Secure Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00010435。
在过去30天内，Autonomous Secure Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004620914。
在过去60天内，Autonomous Secure Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008654729。
在过去90天内，Autonomous Secure Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1671201250783042。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010435
|+0.01%
|30天
|$ -0.0004620914
|-0.04%
|60天
|$ +0.0008654729
|+0.09%
|90天
|$ +0.1671201250783042
|+20.10%
Autonomous Secure Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.03%
+0.01%
+0.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.
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|1 USSD 兑换 AUD
A$1.60753509
|1 USSD 兑换 GBP
￡0.80875989
|1 USSD 兑换 EUR
€0.96851493
|1 USSD 兑换 USD
$0.998469
|1 USSD 兑换 MYR
RM4.48312581
|1 USSD 兑换 TRY
₺35.37575667
|1 USSD 兑换 JPY
¥157.57837758
|1 USSD 兑换 RUB
₽101.3446035
|1 USSD 兑换 INR
₹85.79844117
|1 USSD 兑换 IDR
Rp16,104.33645507
|1 USSD 兑换 PHP
₱58.33055898
|1 USSD 兑换 EGP
￡E.50.48259264
|1 USSD 兑换 BRL
R$6.03075276
|1 USSD 兑换 CAD
C$1.43779536
|1 USSD 兑换 BDT
৳121.79324862
|1 USSD 兑换 NGN
₦1,545.61004262
|1 USSD 兑换 UAH
₴42.32510091
|1 USSD 兑换 VES
Bs52.918857
|1 USSD 兑换 PKR
Rs278.43306534
|1 USSD 兑换 KZT
₸524.95506144
|1 USSD 兑换 THB
฿34.53704271
|1 USSD 兑换 TWD
NT$32.91952293
|1 USSD 兑换 CHF
Fr0.90860679
|1 USSD 兑换 HKD
HK$7.76808882
|1 USSD 兑换 MAD
.د.م10.04459814