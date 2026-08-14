Auton ai 今日价格

Auton ai (AUTO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 AUTO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AUTO。

Auton ai 目前市值在 $ 10,552.02 排名第 #-，流通供应量为 999.83M AUTO。过去 24 小时内，AUTO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AUTO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.44%。过去一天，总交易量达到 --。

Auton ai（AUTO）市场信息

市值 $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,830,421.205145 999,830,421.205145 999,830,421.205145

Auton ai 的当前市值为 $ 10.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AUTO 的流通量为 999.83M，总供应量是 999830421.205145，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.55K。