Automata 价格 (ATA)
今天 Automata (ATA) 的实时价格为 0.191472 USD。目前其市值为 $ 107.79M USD。ATA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Automata 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 67.63M USD
- Automata 当天价格变化为 +7.72%
- 其循环供应量为 562.78M USD
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今天内，Automata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01372198。
在过去30天内，Automata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0842642040。
在过去60天内，Automata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2916313669。
在过去90天内，Automata 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.11465118719229085。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01372198
|+7.72%
|30天
|$ +0.0842642040
|+44.01%
|60天
|$ +0.2916313669
|+152.31%
|90天
|$ +0.11465118719229085
|+149.24%
Automata 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.09%
+7.72%
+94.72%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.
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|1 ATA 兑换 AUD
A$0.3063552
|1 ATA 兑换 GBP
￡0.1531776
|1 ATA 兑换 EUR
€0.18381312
|1 ATA 兑换 USD
$0.191472
|1 ATA 兑换 MYR
RM0.85587984
|1 ATA 兑换 TRY
₺6.76087632
|1 ATA 兑换 JPY
¥30.02472432
|1 ATA 兑换 RUB
₽21.06000528
|1 ATA 兑换 INR
₹16.418724
|1 ATA 兑换 IDR
Rp3,088.25763216
|1 ATA 兑换 PHP
₱11.0862288
|1 ATA 兑换 EGP
￡E.9.72294816
|1 ATA 兑换 BRL
R$1.21393248
|1 ATA 兑换 CAD
C$0.27571968
|1 ATA 兑换 BDT
৳22.880904
|1 ATA 兑换 NGN
₦296.39482656
|1 ATA 兑换 UAH
₴8.05331232
|1 ATA 兑换 VES
Bs9.765072
|1 ATA 兑换 PKR
Rs53.3345256
|1 ATA 兑换 KZT
₸100.50939696
|1 ATA 兑换 THB
฿6.55600128
|1 ATA 兑换 TWD
NT$6.29368464
|1 ATA 兑换 CHF
Fr0.1723248
|1 ATA 兑换 HKD
HK$1.48773744
|1 ATA 兑换 MAD
.د.م1.9338672