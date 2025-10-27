Auto Finance（TOKE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.203056 $ 0.203056 $ 0.203056 24H最低价 $ 0.213993 $ 0.213993 $ 0.213993 24H最高价 24H最低价 $ 0.203056$ 0.203056 $ 0.203056 24H最高价 $ 0.213993$ 0.213993 $ 0.213993 历史最高 $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 最低价 $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +4.30% 漲跌幅（7D） +25.10% 漲跌幅（7D） +25.10%

Auto Finance（TOKE）当前实时价格为 $0.213746。过去 24 小时内，TOKE 的交易价格在 $ 0.203056 至 $ 0.213993 之间波动，市场活跃度显著。TOKE 的历史最高价为 $ 79.02，历史最低价为 $ 0.12921。

从短期表现来看，TOKE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +4.30%，过去 7 天内累计变动为 +25.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Auto Finance（TOKE）市场信息

市值 $ 17.69M$ 17.69M $ 17.69M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.34M$ 21.34M $ 21.34M 流通量 82.87M 82.87M 82.87M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Auto Finance 的当前市值为 $ 17.69M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TOKE 的流通量为 82.87M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.34M。