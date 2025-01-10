Autist 价格 (AUTIST)
今天 Autist (AUTIST) 的实时价格为 2.45 USD。目前其市值为 $ 1.39M USD。AUTIST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Autist 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.54K USD
- Autist 当天价格变化为 +9.93%
- 其循环供应量为 565.10K USD
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今天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.221499。
在过去30天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8064322000。
在过去60天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.221499
|+9.93%
|30天
|$ -0.8064322000
|-32.91%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Autist 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.10%
+9.93%
-38.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.
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|1 AUTIST 兑换 AUD
A$3.9445
|1 AUTIST 兑换 GBP
￡1.9845
|1 AUTIST 兑换 EUR
€2.3765
|1 AUTIST 兑换 USD
$2.45
|1 AUTIST 兑换 MYR
RM11.0005
|1 AUTIST 兑换 TRY
₺86.8035
|1 AUTIST 兑换 JPY
¥386.659
|1 AUTIST 兑换 RUB
₽248.675
|1 AUTIST 兑换 INR
₹210.5285
|1 AUTIST 兑换 IDR
Rp39,516.1235
|1 AUTIST 兑换 PHP
₱143.129
|1 AUTIST 兑换 EGP
￡E.123.872
|1 AUTIST 兑换 BRL
R$14.798
|1 AUTIST 兑换 CAD
C$3.528
|1 AUTIST 兑换 BDT
৳298.851
|1 AUTIST 兑换 NGN
₦3,792.551
|1 AUTIST 兑换 UAH
₴103.8555
|1 AUTIST 兑换 VES
Bs129.85
|1 AUTIST 兑换 PKR
Rs683.207
|1 AUTIST 兑换 KZT
₸1,288.112
|1 AUTIST 兑换 THB
฿84.7455
|1 AUTIST 兑换 TWD
NT$80.7765
|1 AUTIST 兑换 CHF
Fr2.2295
|1 AUTIST 兑换 HKD
HK$19.061
|1 AUTIST 兑换 MAD
.د.م24.647