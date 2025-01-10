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Autist 价格 (AUTIST)

USD

Autist (AUTIST) 实时价格图表

$2.45
$2.45$2.45
+9.90%(1D)

今天 Autist (AUTIST) 的价格

今天 Autist (AUTIST) 的实时价格为 2.45 USD。目前其市值为 $ 1.39M USD。AUTIST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Autist 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.54K USD
- Autist 当天价格变化为 +9.93%
- 其循环供应量为 565.10K USD

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Autist (AUTIST) 价格表现 USD

今天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.221499
在过去30天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.8064322000
在过去60天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Autist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.221499+9.93%
30天$ -0.8064322000-32.91%
60天$ 0--
90天$ 0--

Autist (AUTIST) 价格分析

Autist 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 29.33
$ 29.33$ 29.33

-1.10%

+9.93%

-38.79%

Autist (AUTIST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 35.54K
$ 35.54K$ 35.54K

565.10K
565.10K 565.10K

什么是Autist (AUTIST)

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

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Autist (AUTIST) 资源

官网

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AUTIST 兑换为当地货币

1 AUTIST 兑换 AUD
A$3.9445
1 AUTIST 兑换 GBP
1.9845
1 AUTIST 兑换 EUR
2.3765
1 AUTIST 兑换 USD
$2.45
1 AUTIST 兑换 MYR
RM11.0005
1 AUTIST 兑换 TRY
86.8035
1 AUTIST 兑换 JPY
¥386.659
1 AUTIST 兑换 RUB
248.675
1 AUTIST 兑换 INR
210.5285
1 AUTIST 兑换 IDR
Rp39,516.1235
1 AUTIST 兑换 PHP
143.129
1 AUTIST 兑换 EGP
￡E.123.872
1 AUTIST 兑换 BRL
R$14.798
1 AUTIST 兑换 CAD
C$3.528
1 AUTIST 兑换 BDT
298.851
1 AUTIST 兑换 NGN
3,792.551
1 AUTIST 兑换 UAH
103.8555
1 AUTIST 兑换 VES
Bs129.85
1 AUTIST 兑换 PKR
Rs683.207
1 AUTIST 兑换 KZT
1,288.112
1 AUTIST 兑换 THB
฿84.7455
1 AUTIST 兑换 TWD
NT$80.7765
1 AUTIST 兑换 CHF
Fr2.2295
1 AUTIST 兑换 HKD
HK$19.061
1 AUTIST 兑换 MAD
.د.م24.647