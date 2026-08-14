Autism Coin 今日价格

Autism Coin (AUTISM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.59%。当前 AUTISM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AUTISM。

Autism Coin 目前市值在 $ 16,112.07 排名第 #-，流通供应量为 999.72M AUTISM。过去 24 小时内，AUTISM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00435551，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AUTISM 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +4.99%。过去一天，总交易量达到 --。

Autism Coin（AUTISM）市场信息

市值 $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.11K$ 16.11K $ 16.11K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,723,854.522155 999,723,854.522155 999,723,854.522155

Autism Coin 的当前市值为 $ 16.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AUTISM 的流通量为 999.72M，总供应量是 999723854.522155，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.11K。