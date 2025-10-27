Australian Digital Dollar（AUDD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.650038 $ 0.650038 $ 0.650038 24H最低价 $ 0.653214 $ 0.653214 $ 0.653214 24H最高价 24H最低价 $ 0.650038$ 0.650038 $ 0.650038 24H最高价 $ 0.653214$ 0.653214 $ 0.653214 历史最高 $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 最低价 $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） +0.31% 漲跌幅（7D） +0.63% 漲跌幅（7D） +0.63%

Australian Digital Dollar（AUDD）当前实时价格为 $0.653036。过去 24 小时内，AUDD 的交易价格在 $ 0.650038 至 $ 0.653214 之间波动，市场活跃度显著。AUDD 的历史最高价为 $ 2.87，历史最低价为 $ 0.36464。

从短期表现来看，AUDD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 +0.31%，过去 7 天内累计变动为 +0.63%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Australian Digital Dollar（AUDD）市场信息

市值 $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M 流通量 5.87M 5.87M 5.87M 总供应量 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

Australian Digital Dollar 的当前市值为 $ 3.83M, 它过去 24 小时的交易量为 --。AUDD 的流通量为 5.87M，总供应量是 5869320.704638，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.83M。