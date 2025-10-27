AUSSIE BAG WORKERS（AUSBAGWORK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001343 $ 0.00001487 24H最低价 $ 0.00001343 24H最高价 $ 0.00001487 历史最高 $ 0.00102885 最低价 $ 0.00001238 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +9.10% 漲跌幅（7D） +5.38%

AUSSIE BAG WORKERS（AUSBAGWORK）当前实时价格为 $0.00001486。过去 24 小时内，AUSBAGWORK 的交易价格在 $ 0.00001343 至 $ 0.00001487 之间波动，市场活跃度显著。AUSBAGWORK 的历史最高价为 $ 0.00102885，历史最低价为 $ 0.00001238。

从短期表现来看，AUSBAGWORK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +9.10%，过去 7 天内累计变动为 +5.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AUSSIE BAG WORKERS（AUSBAGWORK）市场信息

市值 $ 14.86K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 14.86K 流通量 999.60M 总供应量 999,595,613.5114

AUSSIE BAG WORKERS 的当前市值为 $ 14.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AUSBAGWORK 的流通量为 999.60M，总供应量是 999595613.5114，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.86K。