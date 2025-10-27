AURO USDA（USDA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.979652 24H最高价 $ 1.004 历史最高 $ 1.024 最低价 $ 0.953424 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） +0.14%

AURO USDA（USDA）当前实时价格为 $0.992614。过去 24 小时内，USDA 的交易价格在 $ 0.979652 至 $ 1.004 之间波动，市场活跃度显著。USDA 的历史最高价为 $ 1.024，历史最低价为 $ 0.953424。

从短期表现来看，USDA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.12%，过去 7 天内累计变动为 +0.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AURO USDA（USDA）市场信息

市值 $ 228.97K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 10.03M 流通量 230.68K 总供应量 10,105,731.4237891

AURO USDA 的当前市值为 $ 228.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDA 的流通量为 230.68K，总供应量是 10105731.4237891，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.03M。