AURO Finance（AURO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00183255 24H最高价 $ 0.00197245 历史最高 $ 0.00737474 最低价 $ 0.00162986 涨跌幅（1H） +0.36% 涨跌幅（1D） +5.74% 漲跌幅（7D） +13.72%

AURO Finance（AURO）当前实时价格为 $0.00194773。过去 24 小时内，AURO 的交易价格在 $ 0.00183255 至 $ 0.00197245 之间波动，市场活跃度显著。AURO 的历史最高价为 $ 0.00737474，历史最低价为 $ 0.00162986。

从短期表现来看，AURO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.36%，过去 24 小时内变动为 +5.74%，过去 7 天内累计变动为 +13.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AURO Finance（AURO）市场信息

市值 $ 201.64K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.06M 流通量 103.52M 总供应量 545,624,435.4201394

AURO Finance 的当前市值为 $ 201.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AURO 的流通量为 103.52M，总供应量是 545624435.4201394，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.06M。