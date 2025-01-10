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Aurelius USD 价格 (AUSD)

USD

Aurelius USD (AUSD) 实时价格图表

$0.970982
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+0.30%(1D)

今天 Aurelius USD (AUSD) 的价格

今天 Aurelius USD (AUSD) 的实时价格为 0.970982 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aurelius USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.45K USD
- Aurelius USD 当天价格变化为 +0.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aurelius USD (AUSD) 价格表现 USD

今天内，Aurelius USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00359658
在过去30天内，Aurelius USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0169073211
在过去60天内，Aurelius USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0298015737
在过去90天内，Aurelius USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0119214662776156

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00359658+0.37%
30天$ -0.0169073211-1.74%
60天$ -0.0298015737-3.06%
90天$ -0.0119214662776156-1.21%

Aurelius USD (AUSD) 价格分析

Aurelius USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.9589
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$ 0.977207
$ 0.977207$ 0.977207

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

-0.02%

+0.37%

+0.13%

Aurelius USD (AUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.45K
$ 11.45K$ 11.45K

0.00
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什么是Aurelius USD (AUSD)

Aurelius Finance is a Collateralized Debt Position (CDP) Protocol on Mantle

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Aurelius USD (AUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Aurelius USD (AUSD) 的其他问题

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AUSD 兑换为当地货币

1 AUSD 兑换 AUD
A$1.56328102
1 AUSD 兑换 GBP
0.78649542
1 AUSD 兑换 EUR
0.94185254
1 AUSD 兑换 USD
$0.970982
1 AUSD 兑换 MYR
RM4.35970918
1 AUSD 兑换 TRY
34.38247262
1 AUSD 兑换 JPY
¥153.38602654
1 AUSD 兑换 RUB
98.7974185
1 AUSD 兑换 INR
83.504452
1 AUSD 兑换 IDR
Rp15,660.99780746
1 AUSD 兑换 PHP
56.76360772
1 AUSD 兑换 EGP
￡E.49.0831401
1 AUSD 兑换 BRL
R$5.8744411
1 AUSD 兑换 CAD
C$1.39821408
1 AUSD 兑换 BDT
118.44038436
1 AUSD 兑换 NGN
1,505.39107316
1 AUSD 兑换 UAH
41.05311896
1 AUSD 兑换 VES
Bs51.462046
1 AUSD 兑换 PKR
Rs270.38935754
1 AUSD 兑换 KZT
512.3872014
1 AUSD 兑换 THB
฿33.55713792
1 AUSD 兑换 TWD
NT$31.9938569
1 AUSD 兑换 CHF
Fr0.88359362
1 AUSD 兑换 HKD
HK$7.55423996
1 AUSD 兑换 MAD
.د.م9.74865928