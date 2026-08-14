Aura Finance 今日价格

Aura Finance (AURA) 今日实时价格为 $ 0.01900736，过去 24 小时内变化了 2.60%。当前 AURA 兑 USD 的汇率为 $ 0.01900736 每 AURA。

Aura Finance 目前市值在 $ 1,371,166 排名第 #-，流通供应量为 49.65M AURA。过去 24 小时内，AURA 的交易价格在 $ 0.01855157（低点）和 $ 0.01951453（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.05，而历史最低价为 $ 0.0073379。

短期表现方面，AURA 在过去一小时内波动了 -0.37%，过去7 天内波动了 +6.85%。过去一天，总交易量达到 $ 271.29。

Aura Finance（AURA）市场信息

市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 成交量（24H） $ 271.29$ 271.29 $ 271.29 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 49.65M 49.65M 49.65M 总供应量 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

Aura Finance 的当前市值为 $ 1.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 271.29。AURA 的流通量为 49.65M，总供应量是 86413430.8627383，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。