Aura Final Boss 今日价格

Aura Final Boss (KIMCHI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 25.04%。当前 KIMCHI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KIMCHI。

Aura Final Boss 目前市值在 $ 407,410 排名第 #-，流通供应量为 990.25M KIMCHI。过去 24 小时内，KIMCHI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00365152，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KIMCHI 在过去一小时内波动了 -6.59%，过去7 天内波动了 -77.71%。过去一天，总交易量达到 $ 76.28K。

Aura Final Boss（KIMCHI）市场信息

市值 $ 407.41K$ 407.41K $ 407.41K 成交量（24H） $ 76.28K$ 76.28K $ 76.28K 完全稀释市值 $ 407.41K$ 407.41K $ 407.41K 流通量 990.25M 990.25M 990.25M 总供应量 990,247,804.315447 990,247,804.315447 990,247,804.315447

Aura Final Boss 的当前市值为 $ 407.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 76.28K。KIMCHI 的流通量为 990.25M，总供应量是 990247804.315447，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 407.41K。