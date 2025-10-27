Atua AI（TUA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.29% 涨跌幅（1D） -4.42% 漲跌幅（7D） +47.95% 漲跌幅（7D） +47.95%

Atua AI（TUA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TUA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TUA 的历史最高价为 $ 0.001502，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TUA 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.29%，过去 24 小时内变动为 -4.42%，过去 7 天内累计变动为 +47.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Atua AI（TUA）市场信息

市值 $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Atua AI 的当前市值为 $ 60.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TUA 的流通量为 5.00B，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.57K。